Croc: Legend of the Gobbos krijgt fysieke versie

Platformklassieker Croc: Legend of the Gobbos krijgt een remaster. En net als games in de goede oude tijd, krijgt deze ook een fysieke versie! Maar dat is voor hardcore Croc-fans nog niet eens het beste nieuws. Er komt namelijk ook een geweldige Collector’s Edition aan. Deze editie bevat typische collector’s items als een poster, stickers en een sleutelhanger. Maar ook een heus beeldje van onze held Croc en een soundtrack cd met een dikke knipoog naar Nirvana’s Nevermind. En er is los een Gobbo-knuffeltje verkrijgbaar! Heb je interesse in de(ze) fysieke versie? Dan moet je voor 10 december je bestelling plaatsen. En ook even geduld hebben: hoewel Croc volgens de huidige planning in december uitkomt, verscheept de fysieke versie in het tweede kwartaal van 2025.

In Croc: Legend of the Gobbos speel je de titulaire kleine krokodil. In de 42 levels die de game telt, moet jij schattige kleine Gobbo’s redden. Deze zijn door de kwaadardige Baron Dante en zijn Dantinis gevangen gezet. De remake heeft de look en gameplay opgepoetst, maar ook wat nieuwe dingen toegevoegd. Zoals de Crocipedia, een digitaal Croc-museum. Of de Crocumentary, met interviews over de game. Heb jij nog herinneringen aan de oude Croc, of is dit nieuw voor je? Laat het ons weten in de comments!