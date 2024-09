Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged komt volgende maand naar de Switch

Wie kent Broken Sword nog? Dit point-and-click avontuur, voluit Broken Sword – Shadow of the Templars, wordt binnenkort uitgebracht voor de Nintendo Switch in de vorm van Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged. Deze vernieuwde versie van de klassieker werd in 2023 aangekondigd op gamescom. Een specifieke releasedatum bleef lange tijd uit, maar vorige maand werd er dan toch een bekendgemaakt: Broken Sword zou oorspronkelijk vandaag, 19 september, uitkomen. Helaas bleek onlangs dat het project een kleine vertraging heeft opgelopen, waardoor de release is opgeschoven naar oktober. Wanneer precies? Dat is nog niet onthuld. De trailer met de oorspronkelijke releasedatum kun je wel al bekijken:

De GOAT onder retro-avonturengames

Broken Sword – Shadow of the Templars is een point-and-click game uit 1996 en gaat dus al een behoorlijke tijd mee. Heb je de game niet gespeeld, dan heb je misschien wel gehoord over de beruchte geitenpuzzel die vele gamers heeft geplaagd. Even een guide opzoeken was er in die tijd natuurlijk nog niet bij, met een generatie aan gefrustreerde gamers tot gevolg. Naast de uitdagende puzzels blonk de game ook uit door zijn prachtige artstyle, die zo uit animatiefilms als Anastasia had kunnen komen. Je speelt als George Stobbart door pittoreske scènes, variërend van het romantische Parijs tot het mysterieuze Syrië. Je ontdekt een duister mysterie waar de beroemde Tempeliers bij betrokken zijn, en het is aan jou om dit op te lossen! Na het succes van de eerste game zijn er maar liefst vier vervolgen uitgebracht, die telkens minder goed werden ontvangen dan Shadow of the Templars.

Nostalgisch avontuur in een nieuw jasje

Wat heeft Reforged te bieden? Nou, ten eerste hebben de graphics een flinke upgrade gekregen, zoals je waarschijnlijk al in de trailer hebt gezien. Hallo, 4K-beelden! De achtergronden zijn zelfs opnieuw geschilderd op basis van de oorspronkelijke line art. Ook de audio heeft een welverdiende update gekregen. Ben je meer van de echte, pure nostalgie? Dan kun je er ook voor kiezen om met de graphics uit de oorspronkelijke 1996-versie te spelen, een feature die we tegenwoordig bij meerdere remasters of vernieuwde versies zien. Denk aan bijvoorbeeld Tomb Raider en Tombi. Maar het vernieuwde Broken Sword heeft ook een nieuwe verhaalmodus gekregen, die meer aan zou moeten sluiten bij de gamer van nu. Er wordt ons een dynamische balans tussen verhaal en gameplayprogressie beloofd. Ook hier kun je tevens kiezen voor de traditionele gameplay – de beslissing is helemaal aan jou!

Wat zijn jouw gedachten over Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged? En heb jij vroeger die bloed-onder-de-nagels-vandaan-halende geitenpuzzel uitgevogeld? We horen graag van je in de comments?