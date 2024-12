Cozy Dungeons aangekondigd voor de Switch

Ontwikkelaar Them Handsome Fellas heeft Cozy Dungeons aangekondigd, een adventure/interior design game. In deze game verken je kerkers, waarna je ze leegmaakt om vervolgens in een B&B te kunnen veranderen. De game komt naast Steam ook naar de Nintendo Switch, waar het zo halverwege 2025 zal moeten verschijnen. Om alvast een idee van de game te krijgen is er tevens een gameplay overview trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Cozy Dungeon speel je de leider van een ‘monster extermination’ guild, die heeft besloten een decoratieve twist toe te voegen aan zijn businessmodel. De basis blijft hetzelfde. Nog steeds zul je kerkers vol slimme vallen, verraderlijke vijanden en dodelijke vallen moeten navigeren, waarbij je een heel arsenaal aan goederen hebt om je te helpen. Maar al deze kerkers behoren tot één van je klanten. Nadat je alle monsters hebt verjaagd zul je het dus moeten opknappen! Bouw nieuwe meubels, ruim alle afval op, verander muren en vloeren, verkoop alle rotzooi en laat zo het geld binnenstromen! Met je verdiende centen kun je vervolgens je Guild opknappen en vergroten, je personage verbeteren, nieuwe blue prints kopen of gewoonweg nieuwe vrienden ontmoeten.