Switch 2 afbeeldingen mogelijk gelekt door accessoirefabrikant

De geruchten rondom de Switch 2 worden steeds hardnekkiger de laatste weken. Vorige week lekten er al afbeeldingen uit van de nieuwe Joy-Con’s. Nu zijn er door een accessoiremaker die hoesjes maakt voor de Switch afbeeldingen gelekt van de opvolger. Of deze afbeeldingen echt zijn is nog niet helemaal duidelijk. Neem dit bericht dan ook met een korreltje zout. Het is nu aan ons om te speculeren of deze afbeeldingen nu wel of niet echt zijn. Je kunt ze hieronder bekijken:

Als we deze hardware vergelijken met de huidige Switch dan zijn er een aantal dingen die opvallen. Toen de Joy-Con designs vorige week lekten hadden we het al over de triggers. Deze aparte triggers die vlak onder de onderste triggers staan gepositioneerd zijn op deze foto’s ook weer te zien. Ook zien we dat de kickstand vergelijkbaar is met die van de Switch OLED. Ook lijkt het erop dat de console een tweede USB-C aansluiting heeft aan de bovenkant. Verder zien we onder de Home-knop nog een aparte C-knop. Zou dit kunnen staan voor capture button, waarmee de toekomstige Switch bezitter in staat is om (langere) video’s te maken en/of te streamen? Of deze afbeeldingen in de buurt van de realiteit komen zullen we in ieder geval voor het einde van maart weten.

Geloof jij of de afbeeldingen hierboven echt zijn? Laat het weten in de reacties!