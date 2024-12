Heroes Made in Asia voor het eerst naar Utrecht

De afgelopen edities reisden wij af naar het verre Gorinchem. In 2025 komt Heroes Made in Asia naar dezelfde centrale plek als Heroes Dutch Comic Con.

Zelfde sfeer, andere locatie

De organisatie belooft dezelfde sfeer neer te gaan zetten als in de evenementenhal van Gorinchem. Door de toenemende interesse in Heroes Made in Asia is ervoor gekozen om te verhuizen naar de grotere Utrechtse Jaarbeurs. Door veel meer de nadruk te leggen op de Aziatische popcultuur en de andere locatie was het altijd goed te onderscheiden van Dutch Comic Con. We zijn natuurljk erg benieuwd of dat nog steeds zo zal zijn. Er komt in ieder geval al een hele andere huisstijl inclusief mascotte.

Waar Heroes Made in Asia zich echt onderscheidt is het aanbod aan eten en de grote hoeveelheid aan toffe workshops. Denk aan kalligrafie, maar ook aan mizuhiki (het knopen van rijstpapiertouw zodat deze gedragen kan worden als sieraad). Het eten is daarnaast helemaal in Aziatische sfeer. Japanse pannenkoeken (okonomiyaki), Korean Fried Chicken of heerlijke toetjes; het is er allemaal te vinden.

Wij hopen ook zeker een bezoek te brengen aan deze eerste editie van Heroes Made in Asia in de Jaarbeurs. Gaan jullie mee? Het evenement vindt plaats op 15 en 16 maart.