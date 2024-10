Crow Country bevestigd voor de Switch

Het is oktober, en dat betekent dat spooky season is begonnen! Dit is dé maand voor horrorgames, dus komt het even goed uit dat Crow Country over een paar weken op de Switch verschijnt. De horrorgame staat gepland voor 16 oktober.

Crow Country is een van de nieuwste games van SFB Games en is een survival horror-titel die de oude PS1-horrorstijl weer helemaal terugbrengt. Je verkent een verlaten pretpark (genaamd Crow Country dus), een lekker lugubere setting voor een lugubere game. Het is 1990. Edward Crow, eigenaar van het park, is verdwenen. Maar dan duikt Mara Forest op, vast van plan om in Crow Country naar hem op zoek te gaan. Wat zul je tegenkomen? Tijdens je ontdekkingstocht word je belaagd door angstaanjagende wezens, dus denk erom: elke kogel telt. Zoals het een horrorgame betaamt, zijn er zat puzzels om op te lossen en maak je kennis met mysterieuze personages.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de onderstaande trailer:

Op de website van de game vind je meer informatie. Crow Country zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en moet € 19,45 gaan kosten.