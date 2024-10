Visual novel SINce Memories: Off the Starry Sky verschijnt 23 oktober

PQube kondigde enige tijd geleden de lokalisatie van SINce Memories: Off the Starry Sky aan. Deze game zou binnenkort op de Nintendo Switch in het Westen moeten verschijnen. Wanneer precies werd toen nog niet onthuld. In Japan daarentegen is deze game al enige tijd verkrijgbaar, maar ondersteunt het de Engelse taal niet. Nu is eindelijk duidelijk dat de game al verrassend snel uitkomt in het Westen. Op 23 oktober 2024 is het zover. Switch-bezitters hebben de mogelijkheid om de game fysiek of digitaal aan te schaffen.

SINce Memories: Off the Starry Sky is een romantische visual novel. Het is bovendien de opvolger van de Memories Off-serie en speelt zich tien jaar daarna af. Het verhaal draait om Junya. Hij heeft zijn broer verloren en hoort dan opeens van een meisje dat hij degene had moeten zijn die had moeten sterven. Met dat als verleden probeert hij toch een huis op te gaan knappen en uiteindelijk het verleden te ontrafelen.