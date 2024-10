Zelda: Echoes of Wisdom eerste Zelda-game zonder Miyamoto in credits

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ligt inmiddels een weekje in de winkels en vandaag dook er een leuk feitje over de game op. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom blijkt namelijk de eerste Zelda-game te zijn waarin Shigeru Miyamoto niet benoemd wordt in de credits. Miyamoto is natuurlijk de bedenker van The Legend of Zelda, maar helemaal onverwacht komt het ontbreken van zijn naam in de credits echter niet.

Zo is Miyamoto’s rol de afgelopen jaren binnen Nintendo veranderd en verplaatst deze zich van het richten op de ontwikkeling van games naar andere projecten zoals The Super Mario Bros. Movie, Super Nintendo World en meer. Zijn rol is inmiddels dan ook alweer een tijdje ‘Creative Fellow’. Wél is dit dus de eerste Zelda-titel waarin zijn neem geheel niet meer voorkomt in de credits. Aan de kwaliteit doet dit overigens niks af, wij gaven de game een prachtige score in onze review.