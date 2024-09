De bestandsgrootte van The Legend of Zelda Echoes of Wisdom is bekendgemaakt

Over slechts twee weken kunnen we al genieten van The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. De game komt op 26 september namelijk uit voor de Nintendo Switch. Nintendo heeft in hun wekelijkse eShop-listing, bekendgemaakt hoeveel ruimte de game in beslag zal nemen. Om The Legend of Zelda Echoes of Wisdom te spelen zal je in totaal 5.4 GB aan vrije ruimte nodig hebben op je Switch. Naast Echoes of Wisdom zijn ook de bestandsgroottes van veel andere games onthuld die de komende tijd verschijnen.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 5.4GB

Ginka – 3.2GB

Silver Axe – The Honest Elf – 3.2GB

3 Minutes to Midnight – 3.2GB

The Town of Nie – 2.9GB

Meiji Tokyo Renka Full Moon – 2.9GB

Creepy Tale: Some Other Place – 2.8GB

Paper Dash – Las Vegas – 2.8GB

Worms Armageddon: Anniversary Edition – 2.6GB

The Karate Kid: Street Rumble – 2.1GB

Korean Drone Flying Tour Jeju Island-2 – 2.1GB

Home Safety Hotline – 1.3GB

Between Horizons – 1.2GB

Ahro – 1.2GB

Soul Stalker – 1.1GB

Circus of TimTim – 1.1GB

Hunt and Fight: Action RPG – 754MB

Destructure: Among Debris – 744MB

Hidden Cats in Berlin – 689MB

LUMbA: REDUX – 568MB

Sinister Mansion – 500MB

Zombie Survivors – 496MB

Farm It – 466MB

Ricky Recharge – 426MB

Highway Legends: Traffic Speed Racer – 406MB

Byte The Bullet – 383MB

Desktop Dodgeball 2 – 371MB

Ziggy – 347MB

Heavy Hand: Pixel Tree Forest Fury – 266MB

BallZ DX – 191MB

Nekograms – 180MB

Cash Cow DX – 166MB

Damikira – 163MB

Tamagoneko – 140MB

ZombFarm – 101MB

Pixel Game Maker Series NYANxTECH – 96MB

Eggconsole Star Cruiser PC-8801mkIISR – 43MB

