Dreamland Farm komt deze maand nog naar de Switch

RedDeerGames brengt cozy farming sim Dreamland Farm naar de Switch. Dat is door middel van een trailer aangekondigd. Deze game, een vriendelijke sim waarin je een boerderijtje houd en de lokale bevolking leert kennen, zal deze maand nog op de Switch verschijnen. Hij staat namelijk gepland voor release op 27 september. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Dreamland Farm is een pixel-farming game waarin je de boerderij van je oma overneemt. Zij heeft je alles geleerd over het boerenleven en zelfredzaamheid, waardoor je nu weet welke bessen en paddenstoelen er eetbaar zijn. Dat is maar goed ook, want je komt uit de grote stad, en zonder deze kennis had je het waarschijnlijk niet gered. Gelukkig heeft de boerderij alles wat je nodig hebt, waaronder een paar simpele gereedschappen. Plant groenten en fruit, zorg voor schattige dieren en ontdek de omgeving. Vlakbij je boerderij is er daarnaast een klein dorp te vinden, vol hardwerkende mensen die je wel willen helpen als je je spullen probeert te verbeteren. Al vragen ze daar vaak wel iets voor terug. Weet jij net zo verliefd te worden op dit leven als je oma ooit was?