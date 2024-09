De winnaar van Splatoon 3’s Grand Festival is bekend

Wat een bijzondere drie dagen zijn het geweest voor Splatoon 3-spelers. Grand Festival werd sinds vrijdag gehouden in Splatoon 3. In plaats van een normaal Splatfest werd het groots gehouden en zag het eruit als een groot festival. Al die uren traden Marie en Callie uit Splatoon 1, Lorelei en Marina uit Splatoon 2 en Haya, Muriël en Ray uit Splatoon 3 op. Naast dat het een prachtige viering van twee jaar Splatoon 3 was, stond er ook wat op het spel. Spelers konden kiezen voor welk van de drie teams ze wilden strijden. Om de keuze te maken moesten ze de volgende vraag beantwoorden: “Welke tijd is het belangrijkste voor jou? Verleden, heden of toekomst?”

Grand Festival begon al gelijk goed met de onthulling welk team de opwarmfase heeft gewonnen door de meeste prijsschelpen binnen te halen. Het was team Heden! Op de zondag vond de volgende onthulling plaats: het tussenrapport. Hieruit bleek dat team Verleden nipt voor stond. Maar of ze die voorsprong hebben kunnen behouden? Nou dat hebben ze zeker. Open, Pro en Driekleurengevecht werden gewonnen door team Verleden. Team Heden trok Prijsschelpen en stemmen naar zich toe. En team Toekomst? Die bleef met lege handen achter. Zelfs een tweede plek in een categorie zat er niet in. De winnaar van Grand Festival is uiteindelijk geworden: team Verleden met 500 punten! Gefeliciteerd team Verleden!

Prijsschelpen

Verleden 33,42% 45p

Heden 33,93% 90p

Toekomst 32,65%

Stemmen

Verleden 24,75% 35p

Heden 57,36% 70p

Toekomst 17,89%

Open

Verleden 34,87% 120p

Heden 33,57% 60p

Toekomst 31,56%

Pro

Verleden 36,29% 120p

Heden 32,83% 60p

Toekomst 30,88%

Driekleurengevecht

Verleden 35,43% 180p

Heden 33,54% 90p

Toekomst 31,03%

Puntentotaal

Verleden 500p

Heden 370p

Toekomst 0p

Heb jij genoten van Grand Festival? Laat het ons weten in de reacties! En bekijk in onderstaande trailer voor een mooie terugblik op alle Splatfests.