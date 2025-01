Defender’s Quest 2: Mists of Ruin aangekondigd voor de Switch

Er wordt momenteel gewerkt aan een Switch-versie van Defender’s Quest 2: Mists of Ruin. Dat hebben uitgever Armor Games Studios en ontwikkelaar Level Up Labs aangekondigd. Het is een direct vervolg op de klassieke tower defense RPG Defender’s Quest: Valley of the Forgotten, welke in 2017 op de Switch verscheen. Het vervolg is momenteel nog niet te spelen, deze viert zijn release op Steam op 30 januari volgens de laatste berichten zal de game niet veel later op de Switch verschijnen. Benieuwd geworden? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Defender’s Quest 2: Mists of Ruin reis je naar The Shining Lands, wat ooit een weelderige oase was. Dit is al tijden niet meer zo, aangezien het land geteisterd door een giftig gas genaamd de Mirk, waardoor degenen die zich buiten de stadsmuren wagen gevaar lopen. Verken prachtige en grimmige locaties vol gevaarlijke paden en angstaanjagende monsters. Jij verkent dit land door middel van twee groepen, The Hunters en The Stars. The Hunters zijn een doorgewinterde groep huurlingen geleid door Evni Hunt, welke wellicht de enigen zijn die de Mirk kunnen stoppen. Daarnaast heb je The Stars, hun rivalen, geleid door de onbevreesde kapitein Ketter Star. Unlock en bouw relaties met leden van beide partijen, elk met hun eigen vaardigheden, achtergronden en upgrades.