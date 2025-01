MicroSD Express, wat is dat nu precies?

Gamestop had van de week microSD Express toegevoegd aan hun systeem voor de Nintendo Switch 2. Eerdere geruchten hadden dit type microSD al eens genoemd. Het lijkt er dus op dat de Switch 2 weer geheugen kan laten uitbreiden met microSD kaarten, maar het is wel een flink verschil qua mogelijkheden.

Sinds de eerste generatie van de Nintendo Switch wordt het al ondersteund om het geheugen uit te breiden met microSD kaarten. In de recente jaren hebben de meeste kaarten minimaal wel 90 MB/s aan lees- en schrijfsnelheid. Dit kan oplopen naar zo’n 160 MB/s. Voor de oorspronkelijke Switch heb je een kaartje nodig van minimaal tussen de 60 en 95 MB/s. Des te sneller je kaart, des te beter je apparaat geïnstalleerde data kan lezen. Dus open werelden hebben minder haperingen en laadschermen worden korter bij hogere snelheden.

Hoewel de PS5 en Xbox Series X hier geen hele officiële cijfers over hebben, hebben die snelheden die vele malen hoger zijn. Zelfs een uitbreiding van het geheugen van de PS5 heeft minimaal 5.500 MB/s nodig. Hier zitten dus werelden van verschil. Nu past een grote SSD alleen niet zo makkelijk in een handheld apparaat, maar hier komt microSD Express voor.

Nu gaan deze nieuwe microSD kaarten de snelheid van een PS5 en Xbox Series X natuurlijk nooit halen. Het is echter wel een enorme sprong vooruit. Samsung had het vorig jaar over snelheden die tot 985 MB/s komen en Sandisk heeft een kaart op de markt met een snelheid van 880 MB/s. Dit is dus een flink stuk sneller dan de oude microSD, ze zijn zelfs een stuk sneller dan SATA SSD. Deze halen een maximale snelheid van 500 MB/s.

Hoewel microSD Express dus niet de snelheden van PS5 bijvoorbeeld halen, zullen ze wel zorgen dat je apparaat veel beter data kan lezen en wegschrijven. Er zal in het begin zeker weer een prijskaartje hebben, maar de oude snelheden zullen waarschijnlijk niet meer voldoen.