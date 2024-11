Die by Anything onderweg naar de Switch

Visuele novelle Die by Anything komt naar de Switch. Dankzij een samenwerking tussen Dojo System en Guardia Games kunnen we binnenkort van deze komische en enigszins lugubere game genieten. Volgens berichten zou het dit jaar nog op de Switch moeten verschijnen. Aangezien dat betekent dat ze flink moeten opschieten is het maar de vraag of dat gaat lukken. Wie geïnteresseerd is kan in ieder geval hieronder alvast de trailer bekijken.

Die by Anything is een visual novel waarin spelers de juiste keuzes moeten maken om een “normale dag” van een student te overleven. Klinkt misschien makkelijk… maar dat blijkt toch al snel anders te zijn. Ontdek een game waarin elke keuze de grootste consequenties met zich meebrengt. Stap je met je linker of rechterbeen uit bed? Heb je een licht ontbijt of verwen je jezelf flink wanneer je opstaat? Met elke keuze verander je je overlevingskans, en kom je in de meest vreemde situaties terecht. Van intense gevechten met je medestudenten tot het overleven van een pandemie en het benoemd worden tot redder van de stad, de game zit vol met absurde situaties die helaas vaak de ondergang van je student betekenen. Met meer dan 30 eindes en 25 verschillende manieren om dood te gaan gooit de game de ene na de andere verassing naar je toe.