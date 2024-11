Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation aangekondigd

XSEED Games en ontwikkelaar Edelweiss hebben vandaag Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation aangekondigd. Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation vormt een spin-off van de indie-hit uit 2020 Sakuna: Of Rice and Ruin. Sakuna: Of Rice and Ruin ging als warme broodjes over de toonbank. Ook van ons kreeg deze game destijds een lovende review .

In de spin-off staat Sakuna’s goede vriendin Princess Kokorowa centraal. Een hooggeplaatste godin die vanuit haar hemelse huis over wielen en uitvindingen waakt. Dat is ook het enige dat we momenteel weten. Verdere details zijn niet bekend gemaakt. Dus het is helaas nog onduidelijk wanneer de game uitkomt, of voor welke platforms de game verschijnt. We kunnen alleen maar hopen dat ook deze game naar de Switch gaat komen. Uiteraard laten we het jullie weten wanneer er meer nieuws is.

Bekijk hieronder de trailer met de aankondiging van Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation.

Word jij hier ook enthousiast van? En hoop jij ook dat deze game naar de Switch gaat komen? Laat het ons weten in de reacties!