Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World krijgt releasedatum

Vorige maand werd Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World aangekondigd. In deze twin-stick roguelite shooter verken je een kerker in de hoop magie te vinden die de jouw provincie terug kan brengen naar zijn originele wereld. Op het moment van aankondiging was er nog geen releasedatum verschenen, maar daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 5 december zullen we met deze pixel bullet-hell roguelite aan de slag kunnen. Om alvast een idee te krijgen kun je de trailer hieronder bekijken.

Het verhaal van Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World speelt zich af op Pentagia, een samengesmolten wereld. Het bestaat uit vijf provincies, waarvan elk van een andere wereld afkomstig is. Zo is er de Magi Provinc, een land van tovenaars waar magische technologie groot is. Of een land van priesteressen en samoerai, van krijgers en de vier seizoenen. Een land van Elven en een wereld boom. Een land van mechanische pracht, waar wetenschappers de dienst uitmaken. En een land van droogte en stof, waar demonen het land beheren. Elk van deze landen stuurt onderzoekers en ondekkers naar “The Castle of Heaven”, een gebouw waar de geheimen van Pentagia verborgen zouden liggen. Elke provincie probeert namelijk terug te keren naar zijn originele wereld.