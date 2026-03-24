Digimon Story: Time Stranger krijgt grote uitbreiding in 2027

Digimon Story: Time Stranger moet nog op de Nintendo Switch (2) uitkomen, maar tijdens Digimon Con 2026 maakten Bandai Namco en Media Vision bekend dat de game in 2027 een flinke DLC gaat krijgen. De uitbreiding is momenteel in ontwikkeling, dat is alles wat we op dit moment weten. Verdere details zijn er niet onthuld. Wel gaf producer van de game, Ryosuke Hara, aan: ‘Als reactie op de enthousiaste steun van jullie allemaal die deze game hebben aangemoedigd, zijn we verheugd aan te kondigen dat de productie van een grote DLC voor Digimon Story: Time Stranger groen licht heeft gekregen! De release staat gepland voor 2027.’ (Vertaald met Google Translate)

JUST ANNOUNCED: An expansion DLC for Digimon Story #TimeStranger is officially in development!



The release is currently planned for 2027.

Thank you for your continued support and passion for the game.

Stay tuned for more information. pic.twitter.com/u9kSHJginK — Digimon Games (@digimon_games) March 22, 2026

Tem monsters en onderzoek het mysterie van de ineenstorting van de wereld

In Digimon Story: Time Stranger stort de wereld op een dag in door een hevige explosie. Deze gebeurtenis stuurt je acht jaar terug in de tijd, toen alles nog was zoals voorheen. In het spel zijn er meer dan 450 monsters te verzamelen en temmen én reis je niet alleen door de mensenwereld, maar ook door de digitale wereld. Dit alles doe je door de toekomst te redden. Maar gaat dat je uiteindelijk ook lukken? Meer informatie over de game vind je hier op de officiële website.

Voor de platformen waarop de game al te spelen is kwam eerder al DLC uit in de vorm van drie Additional Digimon & Episode Packs. Bandai Namco heeft officieel nog niets losgelaten over of deze drie uitbreidingen ook naar de aankomende Nintendo Switch en Switch 2-versies komen, maar de verwachting is dat dit wel het geval gaat zijn.

Digimon Story: Time Stranger verschijnt op 10 juli 2026 voor beide Nintendo-systemen. Wil je meer lezen over de specificaties van beide versies, dat kan hier. Tel jij de dagen af tot de release?