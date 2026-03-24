Releasedatum voor Atomic Owl

Na een succesvolle Kickstarter campagne in 2024 onthulde Monster Theater dat hun 2D roguelike Atomic Owl ook naar de Nintendo Switch zou komen. In januari 2025 leek het er nog op dat de game in juli 2025 zou uitkomen, maar dat bleek alleen een release voor de pc via Steam. Nu onthullen uitgever eastasiasoft en ontwikkelaar Monster Theater een officiële releasedatum voor de andere platformen. Op 20 mei komt Atomic Owl ook naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 en Xbox Series/One. De consoleversies worden uitgebracht met een aantal herziene functies, bugfixes en de nieuwe, toegankelijkere “NO ROGUELITE”-modus.

Atomic Owl is een singleplayer, side-scrolling roguelike die razendsnelle platform-actie combineert met dynamische hack-and-slash combat. Je speelt als Hidalgo Bladewing. Op een dag besluit hij om met zijn vrienden naar hun favoriete ramen spot te gaan voor een gevaarlijke missie. Ondertussen worden ze echter geconfronteerd door de kwaadaardige kraai Omega Wing. Aan jouw de taak om je vrienden en metgezellen te redden. Gelukkig beschik je over een verscheidenheid aan wapens, power-ups en een demonisch pratend zwaard. Reis door 8 pixelart roguelite-zones, red je vrienden en neem de wapens op tegen Omega Wing!

