Pokémon Champions heeft een releasedatum!

Tijdens Pokémon Day afgelopen maand werd al aangekondigd dat Pokémon Champions in april naar de Nintendo Switch zou komen. Nu weten we ook exact wanneer. Vanaf 8 april zal de software te downloaden zijn in de eShop. Voor Switch 2-eigenaren is het bovendien onthuld dat er een gratis update is met betere graphics. Later moet er nog een mobiele applicatie verschijnen ook.

Met Pokémon Champions heb je alles wat je hart kan wensen qua gevechten bij elkaar. Niet alleen wordt deze software de nieuwe basis voor gevechten in kampioenschappen, het zal ook integratie krijgen met Home én zullen meerdere mechanics het tegen elkaar kunnen opnemen. Zoals Mega Evolution en Terastallizing. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de nieuwe mechanic van Wind & Wave ook in het spel verschijnen na de lancering.

De software is gratis om te downloaden met beperkte opslag voor Pokémon en kan dus Pokémon uit Home gebruiken voor je teams. Mocht je geen andere hoofdspellen hebben, dan kun je ook binnen het spel gebruik maken van standaard opties en meer mogelijkheden vrijspelen.