Dit kun je verwachten van de gratis updates bij deze selectie Switch-games

Het was al even duidelijk dat bepaalde Nintendo Switch-spellen een gratis update zouden ontvangen, die de algehele speelervaring gaat verbeteren op de Nintendo Switch 2. Hoe dat precies in elkaar zou zitten, werd nog even geheim gehouden. Echter is er vandaag eindelijk meer informatie over dat onderwerp naar buiten gekomen. Zo krijgen 51 Worldwide Games en Big Brain Academy: Knappe Koppen bijvoorbeeld GameShare-ondersteuning.

Toch is dat niet het enige wat je kunt verwachten. Titels als Captain Toad: Treasure Tracker, Super Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Link’s Awakening krijgen daarbij immers ook nog een verbeterde resolutie en HDR-ondersteuning. Spelers van Gamestudio, ook wel bekend als Game Builder Garage, hoopte stiekem al dat die game met muisbesturing gebruikt kon worden. Voor die mensen heb ik goed nieuws, want deze optie wordt dankzij de Joy-Con 2-controllers ondersteund!

Houdt er echter wel rekening mee dat je jouw Nintendo Switch 2 eerst verbinding laat maken met het internet en een systeemupdate uitvoert. Daarna kun je namelijk pas de gratis update downloaden voor de desbetreffende spellen. Ben je benieuwd naar alle games die verbeteringen krijgen op 5 juni? Neem dan een kijkje op de officiële website van Nintendo Nederland!