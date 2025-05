Pinball Spire stuitert eind mei naar de Nintendo Switch

Op zoek naar een game die flipperpret combineert met een goed avontuur? Pinball Spire verschijnt op 29 mei op Nintendo Switch en neemt je mee op een vrolijke, verticale klim vol actie en puzzels.

Je speelt als Pip, een dappere bal die zich een weg omhoog baant door een toren vol uitdagingen. Denk aan flipperkast-mechanics, slimme puzzels en speciale krachten waarmee je tijd vertraagt of vlammen afvuurt om verborgen paden te ontdekken. Elke verdieping is weer een nieuwe verrassing. De game is vol Pixelart met een nostalgisch tintje, gecombineerd met een soundtrack van Starling Tan. De game viel al op tijdens grote evenementen zoals PAX East en Gamescom – en binnenkort kun jij hem gewoon op je Switch spelen.

Zin om jezelf omhoog te flippen? Klaar om Pip naar de top van de toren te helpen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!