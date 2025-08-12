Ga op pad met Toad met nieuwe muziek op Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dat betekent een gloednieuwe update van toegevoegde muziek. Deze week lijkt het misschien alsof er drie games zijn toegevoegd, maar helaas leiden alle drie de iconen naar dezelfde playlists. Vandaag is namelijk Captain Toad: Treasure Tracker voor de Wii U, 3DS en Switch toegevoegd. De volledige playlist bestaat uit 58 tracks die goed zijn voor 1 uur en 46 minuten. Hiervan zijn 43 tracks (goed voor 1 uur en 39 minuten) geschikt om te worden uitgebreid. Het lijkt er wel op dat de DLC-levels van Super Mario Odyssey geen onderdeel zijn van de release. De volledige playlist is hier te vinden (alleen te openen op een apparaat met de applicatie geïnstalleerd).

De soundtracks zijn vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

