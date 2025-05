Killer Instinct Gold toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Eens in de zoveel tijd voegt Nintendo games toe aan Nintendo Switch online en Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Vandaag is het de beurt aan het abonnement inclusief Uitbreidingspakket. Killer Instinct Gold is per direct speelbaar in de Nintendo 64-app. De app kan je hier downloaden voor je Switch. Let op, een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is vereist.

Deze Rare-game is een heuse vechtgame die is gebaseerd op de arcadegame Killer Instinct 2. Met keuze uit tien verschillende vechters vecht je het uit in verschillende modi. Bovendien is er ook een Training-moves om alle moves te leren en je reflexen te verbeteren.

Ga jij Killer Instinct Gold spelen? Laat het ons weten in de reacties! Via de volgende link kun je een abonnement aanschaffen waarmee je deze game kunt spelen: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.