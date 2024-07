Earthbound viert dit jaar zijn verjaardag, meerdere verrassingen op komst

Earthbound viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en blijkbaar is er flink wat gepland.

Earthbound fans opgelet! Mother 2, hier beter bekend als Earthbound, viert dit jaar alweer zijn dertigste verjaardag. De unieke game welke oorspronkelijk niet officieel in Europa verscheen tot 2013 heeft al jaren een fanatieke fanbase. Deze vraagt Nintendo onder andere regelmatig om een Engelse versie van Mother 3.

Het account van de franchise heeft op X een bericht geplaatst waarin ze de 30ste verjaardag alvast aanhalen. Deze is pas eind augustus, maar ze noemen alvast dat er veel gepland staat. Zowel grote als kleine projecten zullen verschijnen. Met daarbij de melding dat sommigen nogal apart zijn. Iets wat volledig in het thema van de franchise past. Deze hebben redelijk wat unieke gebeurtenissen en verwijzingen in de gameplay. Wat er allemaal gaat komen is dus niet bekend, maar de eerste teaser is al onthuld. Deze is hier te vinden. Het lijkt er op dat er in elk geval meer Earthbound Merchandise gaat komen waaronder nieuwe knuffels.