Er zijn nieuwe nummers te beluisteren van Kirby Air Riders via de Nintendo Music-app

Muziek is écht één van de belangrijkste onderdelen van een game en daar denkt Masahiro Sakurai hetzelfde over. Tijdens de Kirby Air Riders besteedde hij immers ook extra aandacht aan Shogo Sakai en Noriyuki Iwadare. Dit zijn de componisten van dit spel, die voorheen ook hebben gewerkt aan Kirby Air Ride en verschillende Super Smash Bros-spellen. Omdat de makers zo trots zijn op hun soundtracks is er een Mijn-muziek-optie toegevoegd aan deze titel. Met deze optie kun je zelf kiezen welke muziek er wordt afgespeeld tijdens Citystrijd. Je kunt kiezen uit nummers van eerdere Kirby-games, bonusnummers en zelfs verborgen nummers.

Kirby Air Riders verschijnt pas op donderdag 20 november en we zullen dus even moeten wachten tot we de geweldige tunes kunnen horen. Gelukkig is er ook goed nieuws, want vanaf vandaag is er nieuwe muziek van Kirby Air Riders te beluisteren op jouw smartapparaat via de Nintendo Music-app. De preview van diverse liedjes kun je hieronder horen, maar houd er wel rekening mee dat een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) vereist is om de app te gebruiken. Het abonnement is aan te schaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Er zijn nieuwe nummers van #KirbyAirRiders aan #NintendoMusic toegevoegd!



Je kunt ze op je smartapparaat beluisteren met een #NintendoSwitchOnline-lidmaatschap: https://t.co/WvI06kAXwE pic.twitter.com/eV3KT5T7jb — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 23, 2025

