De soundtrack van Donkey Kong Bananza is toegevoegd aan Nintendo Music

Nintendo Music heeft een nieuwe update gekregen. In deze update hebben ze de soundtrack toegevoegd van Donkey Kong Bananza. De soundtrack bevat maar liefst 229 tracks en heeft een speelduur van 8 uur en 36 minuten. De soundtrack bevat de tracks voor alle Bananza transformaties en heeft een spoiler block voor de mensen die de game nog niet hebben uitgespeeld. Mensen die willen genieten van de soundtrack hebben een Nintendo Switch Online abonnement nodig. Het maakt daarbij niet uit of het om een regulier Switch online-abonnement gaat of het abonnement met het uitbreidingspakket. De app bevat naast de soundtrack van DK Bananza ook soundtracks voor andere Switch 2-games waaronder Mario Kart World en Kirby Air Riders.

Maak jij nog steeds actief gebruik van Nintendo Music? Laat het weten in de reacties!