Dit is hoe de online-modus werkt in Kirby Air Riders

Net als Mario Kart en Smash is ook Kirby Air Riders dalijk online speelbaar. Het rangsysteem in Air Riders is dan ook een beetje vergelijkbaar met die laatste. Maar waar je in Smash global Smash power hebt gebruikt Air Riders Riderspower. Je riderspower stijgt naarmate je meer races wint. Maar naast deze statistiek heeft de game ook een meer traditioneel rangensysteem. De rang die je krijgt, is geen letter maar een kleur. Op basis van de zeven kleuren van de regenboog word je ingedeeld bij andere spelers, zodat je tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt. Als je in rang stijgt, kan dit voor veranderingen zorgen tijdens Citystrijd, dus houd dat in de gaten. Je krijgt voor elke multiplayerstand ook een aparte riderkracht, die is gebaseerd op je totale aantal overwinningen. Hoewel dit losstaat van je rang, is elke overwinning voor beide statistieken mooi meegenomen. Je riderkracht komt ook op je licentie te staan.

Je licentie is als het ware je online profiel als racer. Hieraan kunnen andere spelers je herkennen als jullie online tegen elkaar spelen. Je kunt je licentie versieren met glittereffecten en stickers, en je kunt twee woorden gebruiken om er je eigen racenaam op te zetten. In aanloop naar de race neem je als speler deel aan een grote interactieve online lobby genaamd de Paddock. Dit is een gebied waarin je als speler vrij kunt rondlopen en met vrienden tijd kan doorbrengen. Je kunt er alvast je rider, machine en de volgende spelstand kiezen. Er kunnen in een paddock zelfs meerdere wedstrijden naast elkaar plaatsvinden. Tenslotte kun je hier ook de muziek veranderen, reacties gebruiken en riders laten poseren.

Bekijk hieronder een stuk van de Direct dat inging op de online modus vanaf minuut 40:35 tot 45:21.