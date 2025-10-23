Negen Retro circuits keren terug in Kirby Air Riders

Vandaag hebben we met z’n alle kunnen genieten van de tweede Nintendo Direct over Kirby Air Riders. Tijdens die presentatie zijn we te weten gekomen dat de Topcross-modus uit Kirby Air Ride terug is van weggeweest. Echter is dat niet het enige wat opnieuw terugkeert. Buiten de negen nieuwe circuits, kun je in Kirby Air Riders namelijk ook rijden op negen retro circuits. Denk bijvoorbeeld aan Wonderlijke Weilanden en Sterrengordel. Dat betekent dus dat er in totaal 18 banen zijn waarop je kunt racen!

Wil je graag de volledige presentatie terugkijken? Klik dan hier. Mocht je liever willen lezen over alles uit de Kirby Air Riders-Direct, dan kan dat op onze website.