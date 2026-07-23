Nummers uit Splatoon Raiders toegevoegd aan Nintendo Music

Vandaag is Splatoon Raiders uitgekomen op de Nintendo Switch 2. Deze spin-off biedt een volwaardige singleplayer. Speciaal voor deze gelegenheid is er muziek uit Splatoon Raiders uitgebracht op Nintendo Music.

Het gaat om 9 nummers. Bij elkaar duurt dat 30 minuten om te beluisteren. Je vindt de playlist hier. Er is een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig voor Nintendo Music. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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