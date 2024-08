Floatopia aangekondigd voor Nintendo Switch

NetEase heeft tijdens Gamescom: Opening Night Live hun nieuwste game aangekondigd: Floatopia. In deze cozy-game bouw je jouw eigen eiland, verbouw je groenten, organiseer je feestjes of kijk je gewoon eindeloos naar de sterren. Check hier de trailer:

Hoewel de officiële site van Floatopia nog vrij leeg is, heeft Nintendo Everything de press release online gezet. Daar leren we dat deze game vooral een sociale ervaring is, waarin je vrienden ontmoet met “waardeloze” superkrachten. Zoals Pandy, die alles kan eten zonder een vol gevoel te krijgen. Of Joy, die niet slaapt, maar toch altijd moe is. Maar de press release vertelt ook over krachten die het weer aanpassen aan de hand van je humeur. Iets wat dan wel weer handig kan zijn.

Floatopia moet de cozy-game voor iedereen worden, waarin je naar buiten kan om op avontuur te gaan of lekker binnen blijft als je even geen zin hebt. Ook Joy haar optimisme als de wereld eindigt, omdat ze dan niet naar haar werk hoeft, is iets waar we ons best in kunnen vinden.

Floatopia staat gepland voor een release in 2025.