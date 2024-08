Civilization VII krijgt releasedatum

Enkele maanden geleden werd Sid Meier’s Civilization VII aangekondigd, inclusief een release voor de Nintendo Switch. Tijdens Gamescom Opening Night Live 2024 kregen we te horen wanneer de game te spelen zal zijn. Zo heel lang hoeven we eigenlijk niet meer te wachten! Civ VII is namelijk vanaf 11 februari 2025 te spelen.

Natuurlijk kon een nieuwe trailer ook niet uitblijven. Je bekijkt hem hier:

In de trailer zien we onder andere een dramatische onthulling van de game, maar ook krijgen we wat gameplaybeelden voorgeschoteld. Meer informatie zal niet lang op zich laten wachten. Vanavond start de officiële showcase, die volledig in het teken van Civilization VII zal staan. De livestream is hier te volgen, maar als je waarde hecht aan je slaappatroon kun je hem natuurlijk altijd later nog terugkijken. In 20 minuten neemt Firaxis je mee tijdens een deep dive. Ga jij ook kijken?