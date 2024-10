Forgotten Memories Remastered komt naar de Switch

Forgotten Memories heeft nogal een geschiedenis. In 2013 werd de studio achter deze psychologische survival horror game, Psychoz Interactive, namelijk een officiële ontwikkelaar voor de Wii U. Er werd toen meteen aangekondigd dat Forgotten Memories naar de Wii U zou komen, maar naast een latere belofte dat er een demo onderweg was is daar verder niets van terecht gekomen. De game zelf verscheen in 2015 op Android en iOS. Nu, 10 jaar later, blijkt de game toch naar een Nintendo Console te komen. Forgotten Memories Remastered is namelijk aangekondigd, een verbeterde versie van het origineel. Naast dat deze wederom op de Android en iOS verschijnt zal hij ook op Nintendo ’s hybride console te spelen zijn. Vanaf 28 oktober kunnen we met deze titel aan de slag. Er is ook een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Forgotten Memories Remastered

In Forgotten memories Remastered speel je Rose Hawkins, een politie detective die op zoek is naar een verdwenen meisje met de name Eden. Tijdens deze zoektocht bevind ze zich op een gegeven moment in een verlaten mentaal ziekenhuis, waar ze wordt neergeschoten door een onbekende man. Uren later ontwaakt ze op een plek die ze niet kent, en waarvan ze ook niet weet hoe ze daar gekomen is. Daar sluit ze een pact met een mysterieuze vrouw, die haar, in ruil voor de locatie van Eden, vraagt haar te helpen een andere vrouw te zoeken. Deze zou hebben gewerkt in het mentale ziekenhuis voor haar dood.

Maar wanneer Rose terugkeert naar het ziekenhuis zijn de poppen tot leven gekomen en vallen deze haar aan… en blijkt er nog veel meer mis te zijn. Weet Rose haar diepste angsten onder ogen te komen en het mysterie achter dit vreemde ziekenhuis te ontrafelen? Naast nieuwe Visuals, verbeterde gameplay en audio bevat de game ook een nieuwe ‘insane’ mode.