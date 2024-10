[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 42

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Neva

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 15 oktober 2024

Neva is de nieuwe actie-adventure game van hetzelfde team als GRIS. De game verteld het verhaal van Alba, een jonge vrouw die na een traumatische ontmoeting met duistere krachten gebonden is aan een geheimzinnige wolf. Samen vertrekken ze op een gevaarlijke reis door een wat vroeger een mooie wereld was maar die nu langzaam om hen heen vergaat. De relatie tussen Alba en de wolf staat hierin centraal, waarbij je zult zien dat naarmate de game vordert de wolf opgroeit van een rebelse welp tot een indrukwekkende volwassen wolf die zijn eigen identiteit wil ontwikkelen. Daarbij worden Alba’s liefde en hun toewijding aan elkaar op de proef gesteld. Terwijl ze dreigen overweldigd te worden door de vervloekte wereld, doen Alba en haar dappere metgezel er alles aan om samen te overleven en een nieuw thuis te creëren.

Just Dance 2025 Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 15 oktober 2024

Het is weer tijd voor een nieuwe Just Dance titel! Het recept blijft ongewijzigd, lekker dansen op jouw favoriete nummers waarbij je zo goed mogelijk de ‘coaches’ probeert na te doen. Qua muziek zit voor iedereen wel iets bij. Zo heeft Just Dance 2025 40 nieuwe nummers. Denk aan artiesten als Ariana Grande en Sia, maar ook nummers van Green Day maken dit keer de dienst uit. Wat wel nieuws is, is dat je nu tijdens een nummer kiezen voor een drie verschillende coaches, waarbij elke coach een andere moeilijkheidsgraad heeft. Zo maakt het niet uit of je al jaren danst of twee linkerbenen hebt. Met Just Dance+ krijg je trouwens toegang tot nog veel meer nummers. Deze omgeving is wel betaald, maar bij aanschaf van deze game krijg je een gratis proefperiode.

Super Mario Party Jamboree

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 15 oktober 2024

Tijd voor een feestje! Er staat een nieuwe Mario Party op je te wachten, de grootste ooit! Super Mario Party Jamboree bevat maar liefst zeven spelborden, waaronder Goomba-baai, Regenboogplaza en de welbekende klassieker Westernland! Nieuw dit jaar is de Koopatlon. Dat is een modus waarin 20 spelers proberen de beste score neer te zetten door minigames te spelen. En nu we het toch over minigames hebben: dit Mario Party-spel heeft er meer dan 110! Als dat geen feestje wordt! Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Dat kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 14 tot en met 20 oktober:

15 oktober – 9 R.I.P.

15 oktober – Drova – Forsaken Kin

15 oktober – Just Dance 2025 Edition – Deluxe

15 oktober – Just Dance 2025 Edition – Ultimate

15 oktober – City Bus Simulator

15 oktober – Nikoderiko: The Magical World

15 oktober – Idle Command: Supply Frontline

15 oktober – Mourning Tide

16 oktober – 8-bit Adventures 2

16 oktober – Crow Country

16 oktober – Farmer Survivors

16 oktober – Beyond Border

17 oktober – Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh

17 oktober – Dungeons 4 – Nintendo Switch Edition

17 oktober – Alchemist: The Potion Monger

17 oktober – Eternights

17 oktober – Blazing Strike

17 oktober – Ynglet

17 oktober – Footbal League Cup! Arcade Soccer Simulator

17 oktober – Core Keeper

17 oktober – Storm Edge

17 oktober – Aery – Midnight Hour

17 oktober – Recolit

17 oktober – ASTLIBRA Gaiden: The Cave of Phantom Mist

17 oktober – Arsene Lupin: Once A Thief

17 oktober – Blind: The Unseen Truth

17 oktober – EGG Console ‘Undeadline’ MSX2

17 oktober – Tales from the Arcade: Fart Mania

17 oktober – Lyne

17 oktober – Fruit Party: Suika Casual Puzzle

17 oktober – Metro Land

17 oktober – Little Legs

17 oktober – Heavy hand: Pixel Tree Forest Fury Deluxe Edition

17 oktober – Pharaoh’s Riches

17 oktober – Deluxe Edition: Anime Puzzle Quest

17 oktober – Amelia’s Garden

17 oktober – Frogo Deluxe

17 oktober – Supermarket Grocery Simulator

17 oktober – Alchemist Generations Bundle (Alchemist Simulator + Alchemist: The Potion monger)

18 oktober – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – Digital Deluxe Edition

18 oktober – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

18 oktober – Fashion Princess – Gold Edition

18 oktober – The Seed Unit 7

18 oktober – Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem

18 oktober – Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem – Deluxe Edition

18 oktober – Killing Time: Ressurected

18 oktober – RetroRealms Arcade

18 oktober – RetroRealms: Ash vs Evil Dead

18 oktober – RetroRealms: Halloween

18 oktober – It Could Happen to You

18 oktober – Stick Combat – Fighting Platformer

18 oktober – Rookie Boxing

18 oktober – Moto Rush GT – Infinite Edition

19 oktober – Guess the Flag!

19 oktober – Simply Cubic

