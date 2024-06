Frogun Encore krijgt launch trailer

Tijd om die kikkervormige grijphaak weer uit de kast te halen!

Twee jaar geleden kwam Frogun naar de Switch, een platform avonturen spel met graphics die zo van de Nintendo 64 lijken te komen. Afgelopen week kwam er een vervolg naar de Switch, genaamd Frogun Encore. Deze game beschrijft zichzelf als een “soort van uitbreiding/ op zichzelf staand vervolg” en is wederom een 3D platformer avonturen spel die doorbouwt op het origineel. Om de release hiervan te vieren hebben Top Hat Studios en Molegato een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Forgun Encore geniet hoofdpersonage Renata van een kleine vakantie in Jake Town. Het is inmiddels drie jaar geleden dat ze Beelzebub versloeg, maar dat betekent niet dat de ‘fly bois’ het hebben opgegeven. Haar vakantie komt snel ten einde wanneer blijkt dat één van Beezlebub’s loyale onderdanen een plan aan het bedenken is om hem terug te halen. Renata, Jake en Hatter zullen op een reis rond de wereld moeten om dit plan te stoppen! Naast dat je het avontuur alleen kunt aangaan bevat Frogun Enocore couch co-op.