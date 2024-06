Luigi’s Mansion 2 HD speldjesset toegevoegd aan de My Nintendo Store

De Polterpup-pin is zelfs glow in the dark!

Met de release van Luigi’s Mansion 2 HD is er een nieuwe beloning beschikbaar op My Nintendo Store Nederland: een speciale speldjesset. Deze set bevat twee pins, één met Luigi die de Poltergust 5000 vasthoudt en één met de Polterpup. De Polterpup-pin is zelfs glow in the dark! De set kost 500 Platinum Points en is een leuke toevoeging voor fans van Luigi’s Mansion. De pins zijn perfect om te dragen of te verzamelen.

Naast de speldjesset waren er ook andere beloningen beschikbaar. Je kon de game pre-orderen met een keuze uit een diorama en een wiebelfiguurtje, of alleen het wiebelfiguurtje. Helaas zijn deze pre-order bonussen al uitverkocht. Houd rekening met eventuele verzendkosten als je bestelling minder dan €50 is.

Waar ga jij je speldjes plaatsen? Laat het weten in de reacties!