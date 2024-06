Nick Jr. Party Adventure komt in oktober naar de Switch

Een feestelijke puzzel platformer voor iedereen!

Ourtight Games heeft aangekondigd Nick Jr. Party Adventure naar de Switch te brengen. Deze puzzel platformer met allemaal bekende junior Nickelodeon personages staat gepland voor release op 11 oktober. Er is tevens een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Nick Jr. Party Adventure neemt je mee op een gezellig avontuur door de landen van junior Nickelodeon. Je bent uitgenodigd voor een groot feest, maar nog niet alle voorwerpen zijn er! Ga op pad met 25 personages uit zes verschillende shows om ze te vinden en natuurlijk veel lol te maken. Spring met Dora, boost jezelf bij hellingen omhoog met Blaze en de monsterwielen, zeil over de zee met Santiago, vind aanwijzingen met Blue en help Chase en Skye van Paw Patrol de weg te vinden! Deze game probeert je te leren door te spelen, en nodigt je uit om het met een vriend te doen in couch co-op. Op naar het feestje!