Fueled Up komt naar de Nintendo Switch.

Red ruimteschepen van aliens!

No Gravity Games, in samenwerking met Fireline Games, heeft vandaag aangekondigd dat er een nieuwe Switch-versie van Fueled Up uitkomt op 18 juli 2024.

Fueled Up is een co-op spel voor maximaal vier spelers waarin je beschadigde ruimteschepen van brandstof moet voorzien, repareren en redden van aliens en de fouten van je vrienden voordat een kwaadaardige ruimte-octopus ze te pakken krijgt. Dit moet je doen terwijl je door gevaarlijke omgevingen navigeert, zoals wormholes, vuur en explosies. Je kunt zowel lokaal als online spelen met vrienden. Elke omgeving is uniek en zit vol gevaren en uitdagingen. Er is een sterrenbeoordelingssysteem en er zijn bonusdoelen voor extra uitdagingen. Je kunt ook spelen als schattige en rare personages, zoals een kat, een alien, een brein of een banaan.

Zou je een keer naar de ruimte willen gaan? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer.