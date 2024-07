Pokémon Sleep brengt $ 100 miljoen op in eerste jaar

Snorlax vindt dit leuk.

Slaap-app Pokémon Sleep bestaat volgende week alweer een jaar en heeft in die tijd een mooi bedrag weten op te brengen. Om precies te zijn gaat het om een nette 100 miljoen dollar (bedankt, VGC!). Dit valt redelijk in het niets als je het vergelijkt met Pokémon GO, maar voor een app die je slaappatroon bijhoudt is het zeker niet verkeerd.

Uit de AppMagic-gegevens die PocketGamer.biz recentelijk heeft gepubliceerd, blijkt dat de meeste gebruikers zich in Japan bevinden. De slapende fans uit het Aziatische land zijn goed voor maar liefst $ 73 miljoen van het totaal. Laten we echter niet vergeten dat de app ook al een hele tijd in Europa te downloaden is, en ook hier wordt er gebruik van gemaakt. Het gebruik schoot bovendien omhoog tijdens de speciale evenementen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het twee weken durende Raikou-evenement dat eerder dit jaar plaatsvond. En over evenementen gesproken, Pokémon laat de eerste verjaardag van Pokémon Sleep natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan! Er komt namelijk een ‘gift week’ aan, waar je bonussen krijgt als je dagelijks inlogt op de app. Meer informatie zal later worden gedeeld op het Twitter-account van Pokémon Sleep.

Ken je de app nog niet? Pokémon Sleep is een app die het bijhouden van je slaappatronen leuk maakt. Het is een slaap-app, dus je kunt wel stellen dat het minder intensief is dan Pokémon GO. Je legt gewoon je telefoon naast je kussen als je gaat slapen. Als je ’s ochtend wakker wordt, zie je niet alleen je eigen slaapgegevens, maar ook de slaappatronen van verschillende Pokémon. Zo verzamel je gegevens in de Sleep Style Dex.

Maak jij gebruik van Pokémon Sleep? We horen graag van je in de comments.