Ga op expeditie in Two Point Museum

Afgelopen week is er een nieuwe trailer opgedoken voor Two Point Museum – de nieuwste game in de wereld van Two Point County. In deze video draait het volledig om de expedities die je moet ondernemen om nieuwe kennis op te doen en waardevolle artefacten te vinden. Je bekijkt hem hieronder:

Dat een museum runnen meer vergt dan alleen wat leuke tentoonstellingen inrichten, blijkt wel uit deze nieuwe trailer. Die oude voorwerpen en al die kennis moet immers wel ergens vandaan komen! Daarom stuur je experts op expeditie. Die dinosaurusbotten gaan zichzelf niet opgraven, natuurlijk. Deze video laat zien hoe het opzetten van zo’n expeditie in z’n werk gaat. Het is wel duidelijk dat je niet elke halve zool archeoloog kunt laten spelen, dus je zult je mensen moeten trainen voor ze op pad kunnen. Onderweg zul je keuzes moeten maken die invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst.

Two Point Museum werd in augustus aangekondigd door Two Point Studios en is het derde deel in de Two Point-reeks. Zoals de naam al aangeeft, verruil je hier het ziekenhuis en de universiteit voor je eigen museum. In de aankondigingstrailer, die je hieronder bekijkt, zien we de kenmerkende absurde Two Point-humor weer terug. Wat blijkt? Het runnen van een museum is behoorlijk chaotisch!

Two Point Museum moet op 4 maart uitkomen voor Xbox, PlayStation en pc. Een release voor de Switch is op dit moment nog niet aangekondigd, maar aangezien zowel Two Point Hospital en Two Point Campus wel op de hybride console te spelen zijn, lijkt een uiteindelijke release wel waarschijnlijk. Wellicht eentje voor de Switch 2?

Wat is jouw favoriete Two Point-game tot nu toe? Kijk je al uit naar Two Point Museum? Laat het ons weten in de comments!