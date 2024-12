Stardew Valley al meer dan 7,9 miljoen keer verkocht voor de Nintendo Switch

De boerderij simulatiegame Stardew Valley verscheen in oktober 2017 op de Nintendo Switch. Deze pixel-art indiegame is bij veel spelers geliefd zoals blijkt uit de laatste verkoopcijfers. Ontwikkelaar ConcernedApe laat weten dat op peildatum december 2024 de game in totaal voor alle platforms al meer dan 41 miljoen keer is verkocht. De Nintendo Switch is goed voor 7,9 miljoen van de verkopen zoals te lezen is op de officiële website van de game.

Stardew Valley was in eerste instantie alleen digitaal te koop, maar in november 2020 kwam er ook een fysieke release via uitgever Fangamer. En met de 1.6 update van begin november ontvingen spelers veel nieuwe features. In een recente blog van ConcernedApe laat de ontwikkelaar weten aandacht te blijven houden voor Stardew Valley. Aangezien zoveel mensen van deze game genieten voelt hij een verplichting jegens alle mensen die Stardew Valley hebben gekocht. Bovendien gaf hij aan nog veel ideeën te hebben voor de game. Maar ook beschrijft hij dat het skelet voor zijn nieuwste project Haunted Chocolatier gereed is. En dat hij zijn tijd nu gaat steken in het verder uitwerken ervan. Helaas kan het nog even duren voordat wij van deze nieuwe game kunnen genieten. Maar dat de game er gaat komen is zeker belooft hij.

Heb jij Stardew Valley al gespeeld? Of wil je de game misschien wel voor het eerst gaan proberen? Laat het ons weten in de reacties!