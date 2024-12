Machina of the Farthest aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgevers Room6 en Yokaze en ontwikkelaar Ozumikan Games hebben aangekondigd dat 2D-actiegame Machina of the Farthest naar de Nintendo Switch komt. Er is nog niets bekendgemaakt over een releasedatum, maar de game zal ergens in 2025 verschijnen.

Machina of the Farthest wordt omschreven als een ‘vliegende boomerang 2D-actiegame’. De game kenmerkt zich door exploratie, vechten en een krachtig verhaal. Je speelt als Machina die op reis gaat in een prachtige pixel-art wereld om haar verloren herinneringen terug te vinden. Machina wordt wakker zonder herinneringen, maar wel bewapend met een blauw zwaard. Dit blauwe zwaard is niet alleen een wapen om te gebruiken tijdens gevechten, maar is ook de sleutel voorwaarts tijdens je reis. Schiet jezelf vooruit/omhoog door het blauwe zwaard als een boomerang op een juiste manier te gooien. Machina gaat op reis samen met haar jeugdvriend Kamiki. Gedurende het avontuur groeit hun band weer en wordt duidelijk welke tragedie Machina is vergeten.

Nieuwsgierig geworden naar de game? Bekijk dan de trailer hieronder.