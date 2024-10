Game Freak komt met officieel statement na groot lek

De ontwikkelaar van de meeste Pokémon-games, Game Freak, is onlangs getroffen door een giga-leak. Enorm veel gegevens van het bedrijf liggen hiermee op straat en het wordt nu al vergeleken met de Nintendo Gigaleak. Zo liggen nu onder andere broncodes van Pokémon HeartGold en SoulSilver op straat en lekten ook vroege builds van Black & White 2. Ook de codenaam voor de opvolger van de Nintendo Switch dook op. Inmiddels heeft het bedrijf de grote lek bevestigt en een officieel statement afgegeven en deze is hieronder te lezen.

Het statement bevat, zoals gebruikelijk bij dergelijke leaks, allereerst een officiële bevestiging waarin ook wordt aangegeven welke informatie is gelekt. Volgens het bedrijf gaat het om 2.606 aantallen aan persoonlijke informatie. Het betreft bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en meer van veelal medewerkers. Gedupeerden zijn inmiddels persoonlijk benaderd. Ook worden maatregelen genoemd om dit in de toekomst te voorkomen. Game Freak laat weten dat ze per augustus dit jaar de server al opnieuw gebouwd en gecontroleerd hebben, na de ongeautoriseerde toegang bij een derde partij in diezelfde maand. Verder wordt benadrukt dat het bedrijf de beveiliging zal blijven aanscherpen. Eerder bracht het bedrijf al een statement in het Japans uit, je leest ‘m hieronder nu ook in het Engels:

Notice and apology regarding the leak of personal information following unauthorized access

Game Freak Inc. (Headquarters: Chiyoda-ku, Tokyo; CEO: Satoshi Tajiri; hereinafter referred to as “our company”) has discovered that personal information of employees and others was leaked in connection with unauthorized access to our server by a third party in August 2024. We sincerely apologize for the inconvenience and concern caused to all involved.

1. Leaked personal information

Personal data regarding our employees, etc.

Items: Name, company email address

Number of items: 2,606,

*Our employees and contract workers (including former employees and ex-employees)

2. Responses to individuals whose personal information has been leaked

We are contacting the affected employees individually. For those who cannot be contacted individually due to resignation or other reasons, we will notify them through this announcement and set up a contact point to respond to inquiries regarding this matter.

3. Measures to prevent recurrence

We have already rebuilt and inspected the server, and will strive to prevent recurrence by further strengthening our security measures.4. Inquiries regarding this matter

If you are affected by this matter, please contact the following office for inquiries: [Inquiry form]