Groot lek bij Game Freak: Pokémon MMO, Gen 10 en Switch 2 codename

De ontwikkelaar van de meeste Pokémon games, Game Freak, is getroffen door een flink lek. Vele gegevens van het bedrijf liggen hiermee op straat en het wordt nu al vergeleken met de Nintendo Gigaleak. Uit de lek komen onder andere broncodes van Pokémon HeartGold en SoulSilver omhoog, vroege builds van Black & White 2, maar ook nieuwe onderdelen. Op X zijn accounts als Necro Felipe, 3eclipse_tt en Centro Leaks druk met het delen van informatie. Een korte samenvatting van wat tot nu toe naar voren is gekomen vind je hier.

De codenaam van de Switch 2 is Ounce, dit was eerder ook al genoemd door leakers nadat er berichten kwamen over mogelijkheid van Muji als codenaam.

Gaia is de codenaam van de tiende generatie Pokémon en is in ontwikkeling voor de originele Switch en Switch 2. Twee versies in ontwikkeling Version K & Version N.

Codenaam Synapse is in samenwerking met ILCA. De game heeft een focus op multiplayer en gevechten. Er is een map met data mmo_test dus kan een soort MMO element in zitten. Volgens Necro Felipe is het meer een game geïnspireerd door Splatoon dan echt een MMO.

Er is een build van Legends ZA, of deze volledig in de leak zit is niet bekend. Deze game is in elk geval voor nu exclusief gepland voor de originele Switch.

De Software Development Kit die gebruikt is voor de vijfde generatie zit er in.

De broncode en beta builds van HeartGold/SoulSilver en Black 2/White 2 zitten in de data.

Niet alle projecten in de leak zijn in actieve development en er zijn ook projecten die niet om Pokémon gaan.

Mochten er in de ochtend nog meer nieuwigheden ontdekt worden, delen we die natuurlijk ook. Of in dit bericht of in losse berichten afhankelijk van de grootte van de informatie.