Last Time I Saw You launch trailer gedeeld

Sinds deze week kunnen we aan de slag met de coming-of-age adventure game Last Time I Saw You. Om dat te vieren heeft uitgever Chorus Worldwide games een launch trailer voor de game gedeeld. Fans krijgen hier een goed beeld van deze relaxte game. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

Last Time I Saw You is een coming-of-age avontuur dat zich in Japen afspeelt in het jaar 1980. In de game ontdek je een donker bos dat een verschrikkelijk geheim verbergt en heb je interactie met een grote cast aan vriendelijke en dubieuze personages in een prachtige handgetekend verhaal met lichte actie-elementen. De game vertelt een verhaal over liefde en acceptatie dat rijk is aan complexe personages. Je beleeft dit verhaal met Ayumi die de eerste stappen zet richting volwassenheid en geconfronteerd wordt met een vreselijke vloek die zijn drop heeft getroffen.