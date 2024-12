Gameplaybeelden gevonden van Star Wars Battlefront III op de Wii

De originele Star Wars Battlefront serie was een first person/third person shooter waarin je kon kiezen tussen twee legers die met elkaar op de vuist gingen. Deze legers en gevechten waren uit verschillende tijdperken van het Star Wars Universum. De eerste game hiervan kwam uit in 2004, en het vervolg verscheen in 2005. Deze twee titels zijn gemaakt door Pandemic Studio, maar nadat deze in handen kwam van EA moest er gezocht worden naar een nieuwe ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar werd Free Radical Design, welke de opdracht kregen om Battlefront III te ontwikkelen. En alhoewel de eerdere delen nooit op een Nintendo Console verschenen waren (tot begin dit jaar de Battlefront Classic Collection op de Switch verscheen) leek Free Radical Design dit wel van plan. Hoewel het project in 2008 geannuleerd is zijn er nu gameplaybeelden verschenen van de game… en van een Wii versie wel te verstaan.

Een groep genaamd Free Radical Archives (niet geaffilieerd met Free Radical Design) heeft de beelden online gezet. Deze beelden zijn gebaseerd op een build welke net een week voordat de game geannuleerd is gemaakt is. Het zou dus goed de laatste build van de game kunnen zijn die getest is. Een groep fans heeft al aangegeven deze build onder handen te willen nemen om het speelbaar te maken zonder bugs en andere problemen.

De beelden kun je hieronder bekijken.