Octopath Traveler in de spotlights bij Square Enix

Zou er een reden zijn waarom Square Enix met verkoopnieuws komt?

Mooie verkoopcijfers

Square Enix bracht vandaag verkoopcijfers naar buiten van de Octopath Traveler-games. Met maar liefst 5 miljoen verkochte exemplaren voor de games is de serie toch wel een succes te noemen. De timing van het moment is wel wat bijzonder, aangezien er verder geen aankondigingen zijn gedaan over bijvoorbeeld een nieuw deel. Misschien is het een opmaat naar een launchtitel voor de Nintendo Switch 2?

In de tussentijd kun je wel genieten van hoge kortingen op beide games. Octopath Traveler I heeft een korting van maar liefst 60 procent en Octopath Traveler II kun je met 50 procent korting kopen. Gek genoeg is er geen aanbieding voor de bundel. Daarnaast is er een prachtige illustratie verschenen van Rika Okazaki op X.

Ga jij één van de games of misschien allebei aanschaffen voor in jouw kerstvakantie?