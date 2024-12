Metroidvania ReSetna komt eind volgende maand naar de Switch

Uitgever en ontwikkelaar Today’s Games heeft aangekondigd ReSetna naar de Switch te brengen. Deze metroidvania staat blijkbaar al even in de planning: volgens de ontwikkelaar is de game al twee jaar in ontwikkeling en zit er zo’n 90,000 uur werk in het programmeren, designen, ontwikkelen van audio en het testen van de game. Of dat zich daadwerkelijk vertaald in een goede game zullen we binnenkort kunnen zien, want de game komt volgende maand naar de Switch. De release staat momenteel gepland voor 31 januari. De trailer kun je hieronder bekijken.

ReSetna is een actie-adventure game welke zich afspeelt in een gebroken post-apocalyptische wereld. Vecht met hordes corrupte machines, vind upgrades voor je vaardigheden, vind je weg door gevaarlijke omgevingen en zoek de waarheid achter wat er gebeurd is. In een wereld waarin al het natuurlijke leven inmiddels overleden is wordt ReSetna gewekt door de APEX AI om een mysterieus signaal te onderzoeken. Dit signaal is de wereld aan het onderdompelen in chaos, aangezien het de robots die er nog zijn tot waanzin drijft. Jij, als echte gevechtsmachine met geavanceerde technologieën zal de bron van dit signaal moeten vinden en uitschakelen.