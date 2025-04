Daemon x Machina: Titanic Scion zal ook op Switch 2 verschijnen

Eerder was Daemon X Machina: Titanic Scion al aangekondigd voor PS5, Xbox Series S|X en pc, maar vanaf vandaag komt daar Nintendo Switch 2 bij. De game die moet op 5 september verschijnen voor alle platformen. De game is een vervolg op de game uit 2019 en laat je als speler de Reclaimers joinen in hun strijd tegen de Axiom. Alles om de Aarde te bevrijden.

De game belooft een episch sci-fi avontuur te geven met gameplay wat ook toegankelijk moet zijn voor beginners. Terugkerende spelers worden echter niet vergeten en zullen verschillende verdiepende onderdelen voorgeschoteld krijgen. Net als de vorige game bestuur je een mech, alleen deze is meer een pak voor de speler en kan volledig aangepast worden. Niet alleen qua design, maar ook wat voor wapens je kunt gebruiken. Naarmate je het spel speelt kun je meer mogelijkheden maken of vinden.

Ook zal de game multiplayer bevatten. Hiervoor zijn twee mogelijkheden een cooperatieve of asynchrone manier om te spelen. Het lijkt er alleen wel op dat het spel je alleen online met anderen laat spelen voor nu. De gloednieuwe trailer geeft een voorproefje voor de actie die je staat te wachten.