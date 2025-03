Pokémon Go en Pikmin Bloom onder nieuw beheer, Scopely koopt Niantic hun game divisie

Pokémon Go en Pikmin Bloom onder nieuw beheer, Scopely koopt Niantic hun...

Niantic verkoopt na eerdere geruchten officieel hun games afdeling aan Scopely. Scopely, bekend van onder andere Stumble Guys en Monopoly Go is een Saudi-Arabische ontwikkelaar van mobiele games. Door de overname die 3,5 miljard USD zal kosten brengt bijna alle onderdelen van Niantic hun gamesafdeling over naar Scopely. De enige uitzonderingen zijn Ingress Prime en Peridot.

Volgens het officiële bericht op de site van Scopely kondigen ze aan dat het gehele team achter games als Pikmin Bloom, Pokémon Go en Monster Hunter Now mee zal gaan in de overname en kan blijven werken aan de games. Zo zijn ze enthousiast om verder te werken aan de games die enorme community’s hebben opgebouwd. Scopely zegt enorm te geven om de community’s iets wat moet blijken uit een bericht gericht aan de spelers. Deze kun je hier vinden.

Wat Scopely hun plannen zijn voor de games zijn onbekend. Mogelijk dat er veranderingen aan zullen komen, maar het kan ook zijn dat de huidige koers wordt doorgezet. Sowieso moeten autoriteiten de overname nog goedkeuren. Wanneer de overname afgerond moet zijn is nog onbekend.

Nog steeds goede cijfers voor Pokémon en Pikmin

Verder noemt het bericht nog dat Niantic hun spellen in 2024 meer dan een miljard dollar aan omzet hebben opgehaald en dat ze maandelijks 30 miljoen actieve gebruikers hebben. Hiervan zijn 20 miljoen spelers wekelijks actief in Pokémon Go met hiervan weer meer dan de helft van de spelers die dagelijks terugkeren naar het spel.

Ook Pikmin Bloom doet het goed, deze meer casual opgezette game heeft namelijk het afgelopen jaar hun hoogste aantal spelers behaald. Dit meer dan drie jaar na de lancering. Zo zijn er maar liefst 3,94 biljoen stappen gezet in het spel.