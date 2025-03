Kirby en de Vergeten Wereld deels toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week was het al een speciale toevoeging aan Nintendo Music, omdat er toen maar liefst drie games werden toegevoegd. Vandaag is het alweer tijd voor een nieuwe toevoeging en ook deze is apart. Het gaat namelijk om een gedeelte van het album van Kirby en de Vergeten Wereld. Slechts 23 nummers zijn per direct beschikbaar. De rest zal op een later tijdstip dit jaar worden toegevoegd. De playlist kan je hier luisteren.

Nintendo Music is een extraatje voor leden van Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket). Alleen met abonnement heb je toegang tot het uitgebreide aanbod aan muziek. Deze lidmaatschappen kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. De app is op smartapparaten te downloaden. Mocht je de app nog niet hebben, dan kan je hem hier downloaden in de Google Play Store of Apple App Store.

